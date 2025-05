Ucraina: D’Alema, ‘Meloni? Posizione non facile, ha amico a Casa Bianca che non è amico Ue’

13 Maggio 2025

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “L’Italia si trova in una posizione difficile, il primo ministro si trova in una posizione difficile perchè da una parte ha delle ragioni di solidarietà politica e ideologica con il presidente americano e dall’altra parte le politiche del presidente americano non di rado confliggono con l’interesse europeo”. Lo dice Massimo D’Alema a margine di un convegno su Pietro Ingrao alla Camera a proposito dell’assenza di Giorgia Meloni al vertice dei ‘volonterosi’ di domenica scorsa rispondendo a ‘Quattro di sera’.

“Questo è il difetto del sovranismo: i sovranisti tirano acqua al mulino della propria sovranità spesso calpestando quella degli altri. La posizione del governo Meloni, ripeto, non è facile: ha un amico alla Casa Bianca che non è amico dell’Europa. Un bel problema”.