Ucraina: Danimarca consegnerà altri 45 carri armati

Settembre 19, 2023

Copenaghen, 19 set. (Adnkronos) – La Danimarca trasferirà altri 45 carri armati in Ucraina. Lo scrive Radio Svoboda, citando l’agenzia di stampa danese Ritzau, secondo cui il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha annunciato che a Kiev saranno forniti 30 carri armati Leopard 1 e 15 carri armati T-72.

Il ministero della Difesa danese non ha comunicato ufficialmente la nuova consegna di tank a Kiev, ma qualche giorno fa Copenaghen ha annunciato un pacchetto di aiuti all’Ucraina per un importo di 5,8 miliardi di corone danesi. Questo aiuto dovrebbe fornire alla difesa ucraina carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e munizioni per carri armati. Secondo il Ministero della Difesa danese, si tratta del più grande pacchetto di aiuti all’Ucraina dall’invasione.