Ucraina: De Corato, ‘sinistra, da Roma a Milano, spaccata su tutto’

Novembre 5, 2022

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – “Mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a meno di due settimane dal suo insediamento, vara provvedimenti sulle bollette a favore degli italiani, la sinistra è spaccata e divisa su tutto. Proprio loro vogliono dare lezioni di governabilità al centrodestra dopo che, da Roma a Milano, viaggiano su due binari completamente opposti”. Lo afferma Riccardo De Corato, ex assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, ora deputato Fdi alla Camera, commentando le manifestazioni a favore del popolo ucraino tenutesi oggi a Roma e a Milano.

“E’ bello -aggiunge De Corato- vedere a Roma manifestazioni per la pace con 5 Stelle e Pd assieme, dopo che un giorno sì ed uno pure, i leader Conte e Letta se le suonano di santa ragione. A Milano, invece, sfilano alla manifestazione pro-Ucraina: Calenda, Renzi, un’altra parte del Pd, insieme al presunto candidato per le elezioni regionali lombarde Carlo Cottarelli. Al loro fianco, inoltre, l’ex vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Contrariamente a quanto avviene a sinistra -conclude- Giorgia Meloni ed il suo governo, con realismo e senza fare nessun tipo di demagogia, stanno lavorando intensamente per risolvere e migliorare l’attuale, drammatica, situazione in cui versa il nostro Paese”.