Ucraina: delegazione giapponese a Kiev, ‘160 milioni di euro per ricostruzione’

Novembre 20, 2023

Kiev, 20 nov. (Adnkronos) – Una delegazione di funzionari e rappresentanti delle imprese giapponesi, tra cui il ministro degli Esteri Kiyoto Tsuji, il ministro dell’Industria Kazuchika Iwata e membri di Keidanren, la più grande lobby imprenditoriale del Giappone, è arrivata a Kiev per incontrare i funzionari ucraini in vista di una conferenza sulla ricostruzione che il Giappone ospiterà.

Scopo della visita, ha dichiarato il ministero dell’Industria giapponese, è “ascoltare direttamente le esigenze della parte ucraina, formulare progetti concreti e collaborare con il settore pubblico e privato per fornire assistenza a Kiev”. Il Giappone ospiterà una conferenza per promuovere la ricostruzione economica dell’Ucraina il 19 febbraio del prossimo anno, come concordato tra il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro giapponese Fumio Kishida a maggio durante un vertice del G7.

L’ufficio del primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha annunciato che il Giappone intende stanziare 160 milioni di euro per finanziare i progetti di ripresa economica dell’Ucraina. Shmyhal ha incontrato la delegazione nipponica per discutere le priorità della ricostruzione dell’Ucraina, tra cui l’approvvigionamento energetico, l’edilizia abitativa, le infrastrutture critiche, lo sminamento e il sostegno alle imprese. “L’Ucraina è interessata a creare joint venture con il Giappone, soprattutto nell’industria della trasformazione. Per noi è importante la cooperazione nei settori dell’agricoltura, della lavorazione dei metalli, dell’ingegneria meccanica, delle materie prime critiche e dell’informatica”, ha detto Shmyhal durante l’incontro.