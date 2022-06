Ucraina: Della Vedova, ‘bene Kiev verso Ue, decisiva spinta Draghi’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per la decisione della Commissione europea custode dei Trattati di raccomandare al Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all’Ucraina. Gli stati membri dimostrino la settimana prossima di essere all’altezza del momento storico dando il via libera definitivo”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Un obiettivo caparbiamente ricercato da Draghi, la cui determinazione mi auguro finirà per catalizzare il sostegno anche dei più scettici”, conclude Della Vedova.