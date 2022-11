Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov (Adnkronos) – “Per noi, l’Italia deve proseguire nel solco del governo precedente ad assistere in termini difensivi con l’invio di armamenti le istituzioni e il popolo ucraino. Sarebbe una resa smettere l’aiuto militare a Kiev. E’ quello che Putin si aspetta”. Lo ha detto il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova in aula nella discussione sulle mozioni sulla guerra in Ucraina.