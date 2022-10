Ucraina: Della Vedova, ‘+Europa aderisce a sit-in all’ambasciata russa’

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Più Europa aderisce alla manifestazione per la pace e in sostegno della resistenza Ucraina promossa da MEAN e altre associazioni, tra cui Base Italia di Marco Bentivogli”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Saremo anche noi davanti all’ambasciata russa giovedì alle 18.30, con Emma Bonino e Riccardo Magi per affermare che l’unica strada per la pace è quella che passa per il ritiro dell’esercito russo dall’Ucraina e il ripristino della sovranità ucraina nei confini riconosciuti dalla comunità internazionale prima del 2014”, aggiunge Della Vedova.