Ucraina: Della Vedova, ‘M5S? Responsabilità, esito amministrative si è visto…’**

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “E’ un passaggio importante ma si tratta della risoluzione sul prossimo Consiglio europeo che ha agenda definita, quindi lo sforzo è quello di una risoluzione che abbia un ampio consenso in Parlamento nella continuità della politica che il governo ha avuto fin qui”. Così il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, interpellato dall’Adnkronos circa le indiscrezioni su una bozza di alcuni senatori M5S in cui si chiede lo stop dell’invio della armi a Kiev.

“Noi stiamo lavorando per una risoluzione che abbia ampio consenso parlamentare e che si inserisca nel solco della politica fin qui portata avanti da Draghi non da ultimo con la visita a Kiev”. Confida che non ci saranno strappi? “Io confido sul fatto che la responsabilità prevalga. Del resto le amministrative con il voto sulle liste sono passate e gli esiti si sono visti… Confido prevalga il senso di responsabilità”.