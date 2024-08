Ucraina: Della Vedova, ‘maggioranza contraddittoria, Tajani corregga tiro su armi’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Il caso delle due versioni del comunicato dopo il vertice di maggioranza in merito alla politica estera, quello rilasciato dalla Lega e poi corretto da Palazzo Chigi, non devono stupire. La Lega in tutte le prese di posizioni pubbliche, meno o più direttamente, ha sempre criticato il sostegno militare all’Ucraina, anche a dispetto dei voti in Parlamento. Bene dunque la correzione di Palazzo Chigi. Meno bene l’insistenza di Tajani sul fatto che le armi fornite dall’Italia debbano essere utilizzate solo all’interno del territorio ucraino “perchè non siamo in guerra con Mosca”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Equiparare l’uso delle armi date a Kiev su obiettivi in Russia con la guerra a Mosca, è stata comprensibilmente definita “ridicola” dall’Alto rappresentante Borrell. Il fatto di consentire a Kiev di colpire obiettivi militari in Russia, da dove partono quotidiani attacchi ad infrastrutture e civili in Ucraina, significa garantire una difesa più efficace dall’invasione ingiustificata, violenta ed illegale della Federazione Russa, non entrare in guerra con Mosca. Il dato di fatto – prosegue – è che i civili ucraini risultano meno protetti delle basi da cui partono gli attacchi russi. Tajani su questa linea rischia di finire, in compagnia del solo Orban, su posizioni contraddittorie che rischiano di offuscare la posizioni fino ad oggi tenuta dal Governo Meloni e sostenuta da buona parte delle opposizioni di pieno sostegno all’Ucraina di fronte all’attacco proditorio di Putin”, conclude.