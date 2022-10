Ucraina: Della Vedova, ‘posizioni Berlusconi note, ipocrisia sconcertante’

Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Trovo totalmente ipocrita, da parte del centrodestra, lo scandalo per gli audio rubati di Berlusconi. Berlusconi ha detto esattamente le stesse cose in piena campagna elettorale e la sua posizione era ben nota mentre raccoglieva i voti decisivi per la vittoria del centrodestra e l’ascesa della Meloni a Palazzo Chigi (quando, ad esempio, riferiva che Putin voleva solo un governo di persone per bene al posto di Zelensky)”. Lo ha detto il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, durante la conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo Parlamentare United for Ukraine – Italia.

“Le lacrime di coccodrillo a risultato ottenuto e la finta di stupirsi sono un elemento di ipocrisia. Non me la prendo con Berlusconi che ha ripetuto quello che più volte ha detto in campagna elettorale. Trovo piuttosto sconcertante l’atteggiamento di chi ha usato quei voti e quella posizione per vincere le elezioni e oggi vorrebbe chiamarsi fuori. La maggioranza di centrodestra nasce con un pregiudizio pro Putin e anti ucraino, e questo era già scritto”.