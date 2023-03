Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Con Schlein non cambierà la linea del Pd. Sarà più forte la richiesta di iniziativa diplomatica per fermare la guerra. L’Ucraina va sostenuta per impedire l’annessione di un paese sovrano”. Così Graziano Delrio ad Agorà Rai.