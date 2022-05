Ucraina: Di Maio a Kuleba, ‘Italia parteciperà a ricostruzione Paese’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina, distrutta dalla folle guerra russa”. Sono queste le parole rivolte dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una lunga telefonata avvenuta stamattina, prima della partenza del titolare della Farnesina per l’India. I due hanno ribadito che le relazioni tra Italia ed Ucraina non sono mai state così forti.

“Il premier Draghi – ha continuato Di Maio – ieri ha illustrato chiaramente la linea dell’Italia in Parlamento Europeo: vogliamo che l’Ucraina faccia ingresso nell’Ue, non ci volteremo dall’altra parte e continueremo a sostenervi”. Intanto, “lavoriamo per la pace, con un pieno sostegno ai corridoi umanitari. Lo sforzo dell’Italia in questa direzione è massimo”, ha aggiunto Di Maio. Il ministro ha ribadito che “il premier Draghi lavora per la pace insieme agli altri leader europei. L’Italia dal primo giorno di questa guerra vuole trovare una soluzione di pace e sta spingendo per un cessate il fuoco”.

“L’Italia – ha concluso Di Maio – sostiene la proposta della Commissione Ue sul sesto pacchetto di sanzioni senza alcun veto. Abbiamo inoltre la ferma volontà di perseguire tutti i crimini di guerra. Il nostro Paese sta aiutando il popolo ucraino a difendersi dall’invasione russa”.