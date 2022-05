Maggio 11, 2022

Marrakech, 11 mag. (Adnkronos) – ”E’ necessario lavorare per limitare l’impatto della guerra, in particolare in tema di crisi alimentare”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Marrakech al termine di un incontro con il capo della diplomazia marocchina Nasser Bourita. ”Su questo l’Italia è fortemente impegnata e stiamo lavorando insieme alla Fao per la messa a punto di meccanismi necessari a mitigare l’impatto sulle popolazioni più vulnerabili”, ha aggiunto.