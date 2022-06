Ucraina: Di Maio, ‘Italia sostiene sforzi Onu e Ue su grano’**

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Come conseguenza dell’aggressione russa all’Ucraina, l’insicurezza alimentare è in aumento a livello globale” ed è “un’emergenza urgente, aiutare l’Ucraina a esportare milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos”. E’ su questo sfondo che si svolge il primo Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare, presieduto alla Farnesina dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, co-presieduto dalla Germania in qualità di presidente del G7, dalla Turchia, in qualità di membro del G20, e dal Libano, Paese duramente colpito dalla crisi, con la partecipazione del direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Lo ha detto lo stesso Di Maio, sottolineando come il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ne abbia parlato con il presidente russo Vladimir Putin e l’ucraino Volodymyr Zelensky.

“La fame e l’insicurezza alimentare sono sempre state in cima all’agenda internazionale, ma raramente la scarsità di cibo ha avuto un simile impatto a livello globale – ha detto Di Maio – L’Italia sostiene gli sforzi dell’Onu e dell’Ue per affrontare per affrontare questo problema e ringrazia la presidenza tedesca del G7 per il suo impegno. Continueremo a contribuire in modo attivo a tutti gli sforzi internazionali per trovare una soluzione”.