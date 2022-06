Ucraina: Dieni (Copasir), ‘bene desecretazione documento, con trasparenza via sospetti’**

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Accolgo con favore la notizia della volontà di desecretare il documento di monitoraggio sullo stato della disinformazione pervenuto al Copasir lunedì 6 giugno”. Lo dichiara Federica Dieni (M5S), vicepresidente Copasir.

“Solo la trasparenza consente di eliminare tutti i sospetti di dossieraggi posti in essere dai servizi con l’avallo del Copasir. Poiché e’ un documento innocuo relativo ad una semplice attività di monitoraggio ritengo che sia il passo migliore per far cessare tutte le accuse rivolte ad apparati statuali”.