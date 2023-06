Ucraina: difesa russa impone contratti a gruppi privati, Prigozhin rifiuta

Giugno 11, 2023

Mosca, 11 giu. (Adnkronos) – Il ministro russo della Difesa Sergei Shoigu ha firmato un ordine per mettere sotto contratto del suo dicastero tutte “le formazioni militari volontarie”, ma il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prozhin si rifiuta. Lo riferisce Ukrainska Pravda, in un nuovo capitolo dello scontro fra Shoigu e Prigozhin.

L’ordine di Shoigu, pubblicato sul sito del ministero, spiega di voler dare “un necessario status legale” a tutte le formazioni che combattono per la Russia in Ucraina. La direttiva si applica ai mercenari della Wagner, ma Prigozhin risponde su Telegram che i suoi uomini non firmeranno nessun contratto con il ministero della Difesa.

“La Wagner è organicamente integrata nel sistema generale, la Wagner coordina le sue azioni con i generali a destra e sinistra, con i comandanti delle unità, ha una profonda esperienza e una struttura altamente efficiente. Sfortunatamente, la maggior parte delle unità militari non è così efficiente, perché Shoigu non è in grado di gestire bene le formazioni militari”, dichiara Prigozhin. Il capo della Wagner sottolinea che non consegnerà all’esercito russo né armi né munizioni e prevede che presto i soldati verranno a “implorare aiuto” ai mercenari.