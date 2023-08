Ucraina: dipendenti servizi emergenza accusati per incidente in cui morì ministro Interni

Agosto 3, 2023

Kiev, 3 ago. (Adnkronos) – Il Reparto Investigativo di Stato ucraino ha riferito che cinque dipendenti del Servizio di Emergenza Statale sono stati accusati di violazione della sicurezza e di negligenza per l’incidente in elicottero in cui a gennaio morì, fra gli altri, il ministro dell’Interno Denys Monastyrsky.

Gli accusati sono il capo del dipartimento dell’aviazione, della ricerca e soccorso aereo del Servizio di emergenza, il suo comandante ad interim, il comandante dello squadrone dell’aviazione, il vice comandante per l’addestramento al volo e il capo del servizio di sicurezza del volo di l’unità di aviazione speciale di Nizhyn.

L’incidente è avvenuto il 18 gennaio a Brovary, una città a est di Kiev. Tutte le 10 persone a bordo dell’elicottero persero la vita, tra cui Monastyrsky, il suo vice Yevhen Yenin e il segretario del ministero Yurii Lubkovych. L’elicottero si è schiantato nei pressi di un asilo, uccidendo anche quattro donne e un bambino. Circa 31 persone a terra, tra cui 13 bambini, hanno riportato ferite di varia gravità.