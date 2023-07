Ucraina: ‘dobbiamo essere pronti’, Polonia insiste su possibilità attacco Wagner

Luglio 27, 2023

Varsavia, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità polacche hanno denunciato ancora una volta che esiste la possibilità di essere attaccati dai mercenari del Gruppo Wagner, che nelle ultime settimane sono stati dislocati in Bielorussia in seguito alla fallita rivolta di Yevgeni Prighozin. Il segretario di Stato Stanislaw Zaryn ha spiegato che, mentre continuano le manovre congiunte di Wagner e dell’esercito bielorusso vicino al confine, occorre prepararsi alla possibilità che i mercenari vengano utilizzati contro la Polonia.

“Non è chiaro quale sia la missione che gli uomini di Wagner svolgeranno, ma dobbiamo essere preparati nel caso in cui vengano utilizzati contro la Polonia”, ha dichiarato in un’intervista all’agenzia di stampa Pap, in cui ha stimato che il numero di mercenari dispiegati in Bielorussia ha raggiunto le 3.000 unità. Zaryn ha affermato che i mercenari potrebbero rapidamente sfuggire al controllo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e diventare un serio problema sia per la Polonia che per la Bielorussia. “Sono criminali di guerra che causano problemi ovunque si trovino”, ha detto.

Dalla fallita rivolta di Wagner il 24 giugno, circa una dozzina di convogli si sono spostati in Bielorussia come parte dell’accordo con il Cremlino, che ha dato ai mercenari l’opzione di lasciare l’Ucraina senza conseguenze per il loro atto di ribellione o di restare, ma agli ordini dell’esercito. Le autorità bielorusse hanno allestito un primo campo per i mercenari provenienti dall’Ucraina nella città di Tsel, nella regione di Mogilev, con una capacità di quasi 9.000 persone. Gli uomini di Wagner sono attualmente dislocati nel campo di addestramento di Brestski, che si trova a soli 50 chilometri dal confine con la Polonia, con cui condivide più di 400 chilometri.