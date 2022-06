Ucraina: Draghi, ‘due punti di vista tra chi vuole difenderla e chi perché si arrenda’

Giugno 22, 2022

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l’Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo. L’altro punto di vista è diverso: l’Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni, mandare le armi. La Russia è troppo forte, perchè combatterla? Lasciamo che la Russia entri. Lasciamo che l’Ucraina si sottometta, in fondo cosa vogliono questi…”. Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.