Settembre 20, 2022

New York, 20 set. (Adnkronos) – “L’eroismo dell’Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo, è un potente promemoria di ciò che rappresentiamo, di ciò che stiamo per perdere”. Così il premier Mario Draghi, alla consegna del ‘World Statesman Award’, al Perrine di New York.