Ucraina: Draghi, ‘incoraggiato da negoziati in Turchia, spero possano rafforzarsi’

Luglio 18, 2022

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare l’agricoltura e contribuire alla sicurezza alimentare nella regione, oggi minacciata dall’aumento dei prezzi dovuto all’invasione russa dell’Ucraina. L’Italia si è spesa molto per trovare una soluzione diplomatica al blocco delle forniture dal Mar Nero che alimenta questa spirale nei prezzi. Sono incoraggiato dai segnali arrivati la scorsa settimana dai negoziati in Turchia, che spero possano ulteriormente rafforzarsi”. Lo ha detto Mario Draghi al Business forum ad Algeri.