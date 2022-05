Ucraina: Draghi, ‘iniziativa italiana? Chiunque sia, importante che cerchi pace’

Maggio 11, 2022

Washington, 11 mag. (Adnkronos) – “All’inizio delle discussioni in Parlamento, all’inizio della guerra, tutti o molti dicevano che l’Italia doveva avere un ruolo. Non bisogna cercare un ruolo, bisogna cercare la pace. Mi auguro che ci sia una iniziativa, poi chiunque sia l’importante è che cerchi la pace, non affermazioni di parte. Chi fa questo sforzo deve essere una persona o un Paese che non cerca affermazioni di parte, non bisogna cercare di vincere. Che significa vincere? Per gli Ucraini è respingere l’invasione ma per gli altri?”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington.