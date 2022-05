Ucraina: Draghi, ‘massimo impatto per sanzioni a Russia da quest’estate in poi’ (2)

Maggio 31, 2022

(Adnkronos) – “Saranno almeno 10 anni che continuo a dire che occorre un bilancio comune o un meccanismo di debito comune o una capacità fiscale centrale proprio per non andare di programma in programma. Ma fino a Next Generation Eu non si era fatto niente. Next Generation Eu è stato bellissimo, un messaggio importantissimo. Adesso, tutto questo sforzo di riaggiustamento, reindirizzamento” rispetto alle sanzioni russe destinate a durare a lungo “non può non essere fatto a livello comune, a livello europeo”.