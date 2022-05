Maggio 11, 2022

Washington, 11 mag. (Adnkronos) – “Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l’Ucraina, non una pace imposta da altri né tantomeno dagli alleati”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa da Washington.