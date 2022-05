Ucraina: Draghi, ‘serve sforzo per sedersi al tavolo, anche da Usa’

Maggio 11, 2022

Washington, 11 mag. (Adnkronos) – “Tutte le parti devono fare uno sforzo per arrivare sedersi intorno ad un tavolo, anche gli Usa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Washington.

“Non ho detto che serve un tavolo tra Stati Uniti e Russia – ha precisato poi rispondendo ad un’altra domanda -, ho detto un tavolo con tutti e l’Ucraina è l’attore principale attorno a questo tavolo. Bisogna togliere il sospetto che le parti più deboli, soprattutto gli ucraini, hanno in questo momento che si arrivi a una pace imposta. Una pace che magari fa comodo agli Usa, all’Europa, ai russi, ma non è accettabile dagli ucraini. È la ricetta per arrivare al disastro, perché a quel punto la pace non sarà credibile, perché i primi a mantenere la pace saranno gli ucraini e i russi. Altrimenti non ci sarà pace, ci sarà una finta pace che verrà tradita ogni momento”.