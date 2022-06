Ucraina: Draghi, ‘su sblocco grano atteso sì finale Cremlino’

Giugno 28, 2022

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Sul fronte del grano ci “sono complessivamente buone notizie. Intanto molti di noi pensavano che occorresse sminare porti, invece ci sono corridoi sicuri per far passare le navi e questo guadagnare fino a un mese di tempo. La Russia ha accettato che Ucraina, Turchia e Nazioni Unite possano avere un ruolo nel piano per sbloccare il grano nei porti ucraini. Ora quello che tutti stanno aspettando è il sì finale del Cremlino” e potrebbe arrivare “molto presto”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7.