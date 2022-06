Giugno 21, 2022

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Il Parlamento è stato unito e l’unità e essenziale in questi momenti”, quando si devono assumere decisioni “complesse e profonde” come quelle che riguardano la guerra in Ucraina. Così il premier Mario Draghi, nella replica in Aula al Senato.