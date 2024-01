Ucraina: drone di Kiev si schianta a Voronezh, in Russia

Gennaio 11, 2024

Mosca, 11 dic. (Adnkronos) – Un velivolo ucraino senza pilota è caduto nella regione di Voronezh, in Russia, colpendo il tetto di un edificio non residenziale ma senza provocare vittime. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Alexander Gusev.

“Stanotte, un Uav ucraino si è schiantato contro il tetto di un edificio non residenziale in uno dei comuni della regione di Voronezh. Nessuno è rimasto ferito. Non c’è stato alcun incendio”, ha scritto, aggiungendo che i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.