Ucraina, droni russi attaccano Odessa: vittime e danni alle infrastrutture

21 Marzo 2025

(Adnkronos) – Massiccio raid russo su Odessa, in Ucraina, nel giorno della visita il presidente ceco Petr Pavel. Droni killer hanno attaccato infrastrutture civili, causando incendi su larga scala. Numerose le esplosioni avvertite in città. Danneggiati un centro commerciale, negozi, un campo estivo per bambini fortunatamente vuoto.

“Il nemico ha attaccato la periferia di Odesa. Infrastrutture civili, strutture commerciali sono state incendiate, le auto sono state danneggiate. Sono state segnalate vittime”, ha scritto il sindaco Hennadiy Trukhanov su Telegram.

I soccorritori stanno fornendo tutta l’assistenza necessaria alle persone colpite e i servizi di emergenza stanno lavorando per eliminare le conseguenze dell’attacco, anche per spegnere gli incendi nei siti di impatto, ha aggiunto Trukhanov.