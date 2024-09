Ucraina: Energoatom, raid russi danneggiano linea elettrica centrale Zaporizhzhia

3 Settembre 2024

Kiev, 3 set. (Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno danneggiato una delle due linee elettriche aeree della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo ha riferito il la compagnia statale ucraina per l’energia nucleare Energoatom, avvertendo che, “in caso di danni anche alla seconda linea elettrica, si verificherebbe la perdita dell’alimentazione elettrica che serve per raffreddare i reattori e le vasche di combustibile della centrale”.

Secondo Energoatom, gli specialisti ucraini non sono ancora in grado di ispezionare i danni e di iniziare le riparazioni, poiché sussiste il rischio di ripetuti bombardamenti da parte delle truppe russe. Nel frattempo, il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha annunciato su X che si sta recando alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per “continuare a fornire assistenza all’Aiea e contribuire a prevenire un incidente nucleare”.