Ucraina: Energoaton, ‘Russia ha installato lanciarazzi in centrale Zaporizhzhia’

Dicembre 9, 2022

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) – Le forze russe hanno installato lanciarazzi nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto la compagnia nucleare ucraina Energoatom, sollevando timori che la più grande centrale atomica d’Europa possa essere utilizzata come base per sparare sul territorio ucraino e aumentare il pericolo di radiazioni.

Secondo Energoatom – scrive il Guardian – le forze russe che occupano l’impianto hanno posizionato diversi lanciarazzi multipli Grad vicino a uno dei suoi sei reattori nucleari. I sistemi offensivi si troverebbero in nuove “strutture protettive” costruite segretamente dai russi, “violando tutte le condizioni per la sicurezza nucleare e per le radiazioni”.