Ucraina: Erdogan, ‘conflitto durerà a lungo’

Settembre 19, 2023

Ankara, 19 set. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ritiene che la crisi ucraina durerà a lungo. Lo ha detto in un’intervista trasmessa al canale televisivo turco Pbs, aggiungendo di fidarsi della Russia quanto dell’Occidente. “Non ho motivo di non fidarmi di loro – ha spiegato – Per quanto affidabile sia l’Occidente, la Russia è altrettanto affidabile. Negli ultimi 50 anni siamo stati alle porte dell’Unione Europea”

“La metà delle mie forniture di gas naturale provengono dalla Russia, il che significa la nostra solidarietà. Stiamo facendo passi avanti comuni, collaboriamo anche nel settore della difesa. Possiamo fare tutto questo insieme alla Russia”, ha aggiunto il presidente turco, sottolineando che Ankara e i paesi membri dell’Ue hanno posizioni diverse nei confronti della Federazione Russa. “La Russia è uno dei miei vicini più prossimi. E abbiamo una storia comune”, ha rimarcato Erdogan.