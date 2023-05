Maggio 2, 2023

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – I canali Telegram russi hanno riportato un’esplosione nella Crimea occupata dai russi. L’esplosione, precedentemente localizzata a Sebastopoli, sarebbe invece avvenuta in una ex base di addestramento per le guardie di frontiera vicino al villaggio di Shkolnoye, a pochi chilometri dall’aeroporto di Simferopol, secondo Radio Free Europe/Radio Liberty.