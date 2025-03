Ucraina: Faraone (Iv), ‘da Tajani una nuova supercazzola, fanno i pesce in barile’

2 Marzo 2025

Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Oggi Gianfranco Fini dice chiaramente su Repubblica quello che dovrebbe affermare una seria destra europea di fronte alla guerra in Ucraina e al recente posizionamento americano. Soprattutto dice da che parte dovrebbe stare l’Italia senza alcun tentennamento: con l’Europa, per l’Ucraina”. Lo scrive sui social Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera.

“Sul Messaggero c’è invece una supercazzola – perché non possiamo definirla intervista – del Ministro degli Esteri Antonio Tajani che non si capisce bene cosa voglia dire, un po’ sulla falsariga del comunicato di Giorgia Meloni. Fanno i pesci in barile, gli statisti dei miei stivali, come se nel mondo non stesse accedendo nulla, come se alla Casa Bianca non campeggiassero i bulli che hanno maltrattato Zelensky in mondo visione”, conclude.