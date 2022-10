Ucraina: Fassina, ‘appello intellettuali per cessate fuoco diventi atto parlamentare’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “E’ realistico e coraggioso l’appello proposto da importanti intellettuali dell’intero arco costituzionale per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e l’avvio di un negoziato multilaterale per la pace. Pubblicato da Avvenire, Il Fatto Quotidiano e La Verità, va sostenuto, anche attraverso la manifestazione del 5 Novembre”. È quanto scrive Stefano Fassina in un post su Facebook.

“Come le proposte degli ex ambasciatori italiani, va oltre lo schema buoni contro cattivi. Baldassarre, Buttafuoco, Cacciari, Cardini, Carrino, Izzo, Magatti, Mazzarella, Vacca, Veneziani e Zamagni invocano realpolitik per scongiurare l’escalation nucleare. Sarebbe importante se diventasse un atto parlamentare sul quale chiamare tutte i partiti politici a discutere”.