Ucraina: Fassina, ‘bene asse Conte-Schlein, riflettano su convergenza su Kiev’

Giugno 18, 2023

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Ieri, grazie al M5S, al Presidente Giuseppe Conte e alla saggezza politica di Elly Schlein, di Nicola Fratoianni e le leadership di tante associazioni e movimenti è stata una bella giornata di politica. Sono evidenti gli assi di possibile impegno condiviso dell’intera area progressista: dal no al ddL Calderoli sull’Autonomia differenziata, alla rivitalizzare del welfare, al reddito di cittadinanza e salario minimo. Anche sul versante della politica internazionale si può trovare una convergenza, oltre le divisioni sull’invio delle armi a Kiev”. È un passaggio dell’introduzione di Stefano Fassina all’assemblea nazionale di Polo Progressista.

“Dopo l’ultimo voto al Parlamento europeo, con l’astensione del M5S e della maggioranza della delegazione del Pd sulla risoluzione per l’ingresso di Kiev nell’Alleanza atlantica, si potrebbe definire una posizione comune per garantire la sicurezza militare dell’Ucraina senza ingresso nella Nato. È un punto decisivo per il futuro dell’Unione europea e per un ordine internazionale multilaterale e cooperativo. Chiediamo a Giuseppe Conte ed Elly Schlein di rifletterci”, conclude Fassina.