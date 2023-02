Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Ancora una volta Berlusconi non ha perso l’occasione per stare dalla parte dell’amico Putin. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Cosa ne pensano Meloni e Tajani? Si impone una netta smentita di parole irresponsabili che minano la credibilità internazionale dell’Italia”. Lo scrive su Twitter Piero Fassino, deputato Pd e vicepresidente della commissione Esteri della Camera.