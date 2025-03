Ucraina: Fassino, ‘evitare una pace ingiusta’

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Evitare una pace ingiusta è una responsabilità politica e morale a cui l’Europa non può sottrarsi” lo ha dichiarato oggi a Parigi Piero Fassino nella sua qualità di Rapporteur sulla crisi Ucraina dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

“Le modalità con cui il Presidente Trump – ha sottolineato Fassino – ha fin qui affrontato il conflitto ucraino solleva la legittima e vasta preoccupazione che si accettino condizioni di negoziato e di pace che rappresenterebbero una completa resa ai diktat di Mosca, premiando così l’aggressore e umiliando l’aggredito”. “Le scelte – ha concluso Fassino – che l’Unione europea sta assumendo in materia di difesa e sicurezza sono perciò assolutamente ineludibile e urgenti, conciliando i tempi di sua realizzazione con l’urgenza di assicurare all’Ucraina tutto ciò che è necessario per non soccombere all’aggressione russa”.