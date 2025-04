Ucraina: Fassino, ‘inaccettabile Trump accrediti versione russa su ‘errore”

14 Aprile 2025

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Anche oggi le bombe russe hanno colpito Odessa con la deliberata volontà di colpire vittime civili. Il che rende inaccettabile che Trump accrediti la affermazione russa secondo cui il massacro di Sumy è stato un ‘errore’. Lo ha dichiarato Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera.

“La verità – sottolinea Fassino – è che da quando gli inviati di Trump hanno iniziato i colloqui con Putin la Russia ha intensificato bombardamenti e operazioni militari. A conferma che la linea di concedere a Putin quel che vuole, a partire dal sottrarre territori all’Ucraina per darli alla Russia, non ferma la guerra e prepara soltanto una pace ingiusta e umiliante per gli ucraini”. “Una pace giusta – ha concluso Fassino – si persegue con la fermezza, non con cedimenti inaccettabili. Ne tenga conto la Presidente del Consiglio quando incontrerà Trump”.