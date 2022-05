Ucraina: Fassino, ‘polemica Conte-Salvini su armi astratta e insensata’

Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La polemica sulle armi offensive di Salvini e Conte? Per me è astratta e insensata. Giusto invece che Draghi venga in Parlamento mentre è infondata l’idea che dovesse farlo prima di parlare con Biden”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd e presidente Commissione Esteri della Camera Piero Fassino. “Le armi sono tutte uguali, il problema è l’uso, se è per difendersi è un conto se per aggredire un altro. Noi aiutiamo l’Ucraina per farne uso difensivo”.