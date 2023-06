Ucraina, “fermata offensiva Russia nell’est”. Attacchi a Viysk e Sumy

Giugno 23, 2023

Kiev, 23 giu. (Adnkronos) – Le Forze Armate ucraine affermano di aver “fermato un’offensiva” russa verso le città di Kupiansk e Lyman, nell’est dell’Ucraina. “Sulle direttrici di Kupiansk e Lyman le nostre forze di difesa hanno fermato l’offensiva del nemico”, ha fatto sapere via Telegram il vice ministro della Difesa, Hanna Maliar, come riporta Ukrinform.

L’aeroporto militare di Viysk nella regione di Khmelnitskyi, nell’Ucraina occidentale, è stato intanto preso di mira dalle forze armate russe. Lo riferisce l’aeronautica militare di Kiev, rivendicando di aver abbattuto 13 missili da crociera che erano stati lanciati dai bombardieri russi Tupolev Tu-95 nel Mar Caspio. Il governatore ad interim della regione, Serhiy Tyurin, ha confermato su Telegram che l’attacco era diretto contro l’aeroporto di Viysk.

Le forze russe hanno quindi bombardato nove comunità nella regione ucraina di Sumy, dove più di 147 esplosioni sono state udite. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando l’amministrazione militare della regione nord-orientale. In particolare, le forze russe hanno bombardato l’area 21 volte, ferendo una persona e danneggiando edifici residenziali, secondo un post dell’amministrazione su Facebook. Negli attacchi sono stati usati mortai, artiglieria, mine e aerei.

La difesa aerea russa ha abbattuto nella notte un drone in volo sulla città di Kursk, non molto lontana dal confine con l’Ucraina. Lo ha fatto sapere via Telegram il governatore della regione, Roman Starovoit, che non ha riferito di vittime o danni e ha “ringraziato i nostri militari per il loro lavoro”.

Almeno due persone sono morte a causa di attacchi russi a Zaporizhzhia. Lo afferma stamani Yurii Malashko, capo dell’amministrazione militare della regione di Zaporizhzhia, citato dalla Cnn, che accusa i russi di aver condotto nelle ultime 24 ore 98 attacchi contro 24 insediamenti nella regione. Secondo il funzionario ucraino, le vittime sono un 55enne di Mala Tokmachka e un 70enne di Huljajpole, due località vicine alla linea del fronte sud dove le forze ucraine sono impegnate nella controffensiva per riprendere il controllo dei territori occupati dai russi.