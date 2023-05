Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Vorrei sapere in quale nazione democratica, in diretta sulla Tv di Stato pagata dai contribuenti, viene invitato sul palco uno scienziato che attacca il ministro della Difesa bollandolo come “piazzista di guerra”. Solidarietà a @GuidoCrosetto, uomo perbene e politico onesto #1maggio”. Lo scrive su twitter Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, di Forza Italia.