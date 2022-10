Ucraina: Ferrara (M5S), ‘bocciato emendamento per pace, occasione sprecata’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “La pace in Ucraina è purtroppo un miraggio e il voto del Parlamento europeo di oggi lo dimostra. È stato infatti bocciato a larga maggioranza un emendamento alla risoluzione del Parlamento europeo sulla guerra contro l’Ucraina che invita tutti gli Stati membri a vagliare tutte le potenziali vie per la pace e a proseguire gli sforzi per porre immediatamente fine alla guerra. Parole sagge e forti che avrebbero potuto rappresentare una svolta e che invece cadono nel vuoto per colpa anche del voto complice di Fratelli d’Italia, Forza Italia e renziani. Il Pd si è invece spaccato fra contrari e favorevoli. Oggi abbiamo sprecato l’occasione di indicare la strada alle Istituzioni europee, ma lavoreremo con coerenza e responsabilità per far prevalere il negoziato e la diplomazia. Il Movimento 5 Stelle vuole essere costruttore di pace”. Così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.