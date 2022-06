Ucraina: Fiano, ‘per pace non servono improvvisazioni Salvini, ma serietà Letta e Pd’

Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Gli italiani sanno bene chi lavora per costruire la pace. L’azione del governo ha questo unico scopo. Un lavoro indebolito da chi come Salvini intraprende strade improbabili e pericolose. Enrico Letta sta dimostrando che è possibile fare il bene del governo e del Paese senza inseguire una facile quanto irresponsabile propaganda. Serve la serietà che il Pd sta praticando non continue sparate elettorali. Agli ucraini che resistono alla criminale aggressione russa di quello che ogni giorno improvvisa Salvini per recuperare qualcosa del consenso perso in Italia, non interessa proprio niente”. Così il deputato democratico Emanuele Fiano.