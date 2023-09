Ucraina: Finlandia prevede espansione guerra, ‘prendere sul serio uso armi nucleari’

Settembre 7, 2023

Helsinki, 7 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente della Finlandia Sauli Niinisto ha avvertito della possibilità che la guerra in Ucraina si estenda ad altri paesi della regione e ha chiesto alla comunità internazionale di “prendere sul serio” il rischio dell’uso di armi nucleari. “È facile dire che i timori sono infondati, ma i politici devono essere preparati al rischio di un’escalation”, ha detto Niinisto durante un incontro con i membri dell’Associazione dei giornalisti.

E’ necessario, ha affermato, “prendere sul serio il rischio dell’uso delle armi atomiche”, un pericolo che è “assolutamente enorme”. “Se verranno usate le armi nucleari, sarà la fine del mondo”.

Riguardo alla caduta dei droni russi sul territorio rumeno, il presidente finlandese ha affermato che ciò dimostra che in Europa esiste un “equilibrio del terrore” a seguito dell’invasione dell’Ucraina. “Ricordiamo tutti che un missile è caduto in Polonia, ma siamo molto ragionevoli. Anche queste piccole cose possono cambiare tutto, purtroppo, in peggio”.