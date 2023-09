Ucraina: Finlandia vieta ingresso delle automobili provenienti dalla Russia

Settembre 15, 2023

Helsinki, 15 set. (Adnkronos) – La Finlandia vieterà l’ingresso delle autovetture provenienti dalla Russia, salvo alcune eccezioni. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri Elina Valtonen, precisando che “la Finlandia introdurrà un divieto di importazione stasera a mezzanotte”.

Soltanto i cittadini della Ue che risiedono permanentemente in Russia, i loro familiari e i diplomatici potranno importare nella repubblica un’auto immatricolata in Russia. Sarà anche possibile importare un’auto per motivi umanitari. Questa settimana anno preso la sessa decisione anche Estonia, Lettonia e Lituania.