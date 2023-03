Ucraina: fondatore Wagner, ‘graziati 5.000 ex criminali arruolati nel gruppo’

Marzo 25, 2023

Mosca, 25 mar. (Adnkronos) – Più di 5.000 ex criminali sono stati graziati dopo aver concluso il loro periodo di arruolamento nel gruppo mercenario russo Wagner contro l’Ucraina. Lo ha riferito il fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. “Al momento, più di 5.000 persone sono state rilasciate, avendo ricevuto la grazia dopo aver completato i loro contratti con Wagner”, ha detto Prigozhin in un audio pubblicato su Telegram.

Lo ‘chef di Putin’, come il fondatore di Wagner è chiamato per le sue attività nella ristorazione, ha aggiunto che solo lo 0,31% di coloro che sono stati graziati dopo aver prestato servizio nel gruppo Wagner ha commesso un crimine, una cifra, secondo lui, almeno 10 volte inferiore allo standard.

Il gruppo Wagner, originariamente composto da veterani delle forze armate russe, ha assunto un ruolo molto più importante nella guerra in Ucraina dopo che l’esercito russo ha subito una serie di umilianti sconfitte lo scorso anno. Prigozhin ha reclutato migliaia di uomini dalle carceri, offrendo loro la possibilità della libertà in cambio del servizio in alcune delle battaglie più pericolose in Ucraina.