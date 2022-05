Maggio 6, 2022

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Draghi è in partenza per gli Stati Uniti, i tempi sono stretti e la richiesta di Conte è del tutto isolata”. Così fonti di governo all’Adnkronos, sulla possibilità che il presidente del Consiglio, come chiesto dal M5S, riferisca in Parlamento prima del viaggio a Washington. “Senz’altro vi sarà modo di avere Draghi in Parlamento”, chiariscono le stesse fonti facendo notare che “il 19 maggio è già in calendario un question time con il presidente del Consiglio”.