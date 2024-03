Ucraina: Fornaro a Meloni, ‘Pd non si è mai astenuto sull’invio di armi’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar (Adnkronos) – “Dal 24 febbraio del 2022 il gruppo del Pd in tutte le risoluzioni e in tutti gli atti non si è mai astenuto sull’invio di armi, questo va detto. Non si può negare la realtà”. Lo ha detto Federico Fornaro, del Pd, in aula alla Camera replicando a un passaggio dell’intervento della premier Giorgia Meloni.