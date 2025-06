Ucraina: forze russe occupano villaggio nella regione di Sumy

8 Giugno 2025

Kiev, 8 giu. (Adnkronos) – Le forze russe hanno occupato il villaggio di Loknia, nell’oblast’ di Sumy, in Ucraina. Lo ha reso noto il gruppo di monitoraggio di guerra DeepState. Situata a circa 30 chilometri a nord della città di Sumy, Loknia si trova vicino al confine russo, in una zona strategicamente esposta. Lo Stato maggiore ucraino non ha ancora rilasciato commentato.